"التويجري": قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بيئة خصبة لتوفير الفرص الوظيفية

وأوضح التويجري أن صندوق التنمية الوطني يسعى من خلال الصناديق والبنوك التابعة له إلى تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م بالإضافة إلى المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030م، بجانب توفير الفرص الاقتصادية لجميع القطاعات بما في ذلك المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.