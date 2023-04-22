وزير الخارجية يبحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري في السودان من نظيره الكويتي

وفي بداية الاتصال، هنّأ الوزير بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، مشيداً بالكفاءة العالية للجهات السعودية التي أسهمت في إنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار.