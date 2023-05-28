"الحياة الفطرية" يوضح أهمية قنفذ البحر طويل الأشواك في الحفاظ على صحة الشعاب المرجانية

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أهمية قنفذ البحر طويل الاشواك (قنفذ البحر النيصي) في البيئات البحرية، ودوره في الحفاظ على صحة الشعاب المرجانية واستدامتها.
وبين المركز عبر إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في تويتر، أن قنفذ البحر النيصي ينتمي إلى رتبة المتوّجات شوكية الجلد، وهو أكثر أنواع القنافذ البحرية شيوعاً على الشواطئ الاستوائية من المحيطين الهندي والهادئ والساحل الشرقي لإفريقيا والبحر الأحمر والخليج العربي وشرقاً إلى اليابان وأستراليا.
وأضاف أن أهمية هذا الحيوان العاشب تكمن في تحكمه الكبير في مدى نمو الطحالب البحرية والحد من تكاثرها المفرط، وتسهيل استقرار يرقات الأسماك والفقاريات البحرية، التي يضر غيابها أو تقلص أعدادها بالشعاب المرجانية ذات النمو البطيء، وخسارة التنوع الأحيائي المرتبط بها.