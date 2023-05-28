"الحياة الفطرية" يوضح أهمية قنفذ البحر طويل الأشواك في الحفاظ على صحة الشعاب المرجانية

وأضاف أن أهمية هذا الحيوان العاشب تكمن في تحكمه الكبير في مدى نمو الطحالب البحرية والحد من تكاثرها المفرط، وتسهيل استقرار يرقات الأسماك والفقاريات البحرية، التي يضر غيابها أو تقلص أعدادها بالشعاب المرجانية ذات النمو البطيء، وخسارة التنوع الأحيائي المرتبط بها.