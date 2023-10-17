"مدار" للحلول اللوجستية الرقمية شريك ذهبي في مؤتمر "سلاسل الإمداد 2023"

وتخدم الشركة أكثر من 700 عميل وشريك نجاح في العديد من الشركات الكبرى في المملكة من القطاعات المختلفة؛ مثل: قطاع إعادة التدوير، القطاع الصناعي، قطاع النفط والغاز، القطاع الصحي والغذائي، كما تستند شركة "مدار" على خبرتها الواسعة ونجاحاتها المستمرة في تنفيذ برامج توسعة متكاملة في الأسواق المتنامية.