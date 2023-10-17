"مدار" للحلول اللوجستية الرقمية شريك ذهبي في مؤتمر "سلاسل الإمداد 2023"

تُعلن شركة "مدار" للحلول اللوجستية الرقمية عن مشاركتها في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في نسخته الخامسة كشريك ذهبي تحت شعار "نربط العالم" في الفترة من 22 - 23 أكتوبر 2023 في فندق الفورسيزونز بمدينة الرياض.
ويهدف المؤتمر إلى عرض آفاق التنمية المستدامة والابتكارات المستقبلية، وبناء فرص شراكات استراتيجية عالمية في القطاع اللوجستي.
وستقدم شركة "مدار" عبر جناحها المصاحب خدماتها وحلولها المؤتمتة التي أسهمت في تحقيق تطور ملحوظ في عالم الخدمات اللوجستية في كثير من الجوانب؛ مثل إصدار الفواتير، الدفع الإلكتروني، الحجز المسبق للشحنات، والربط التقني مع الخدمات الحكومية والمنصات المختلفة.
وكانت وسائل صحفية أفصحت من قبل عن استثمار شركة "عِلم" في حصة ملكية لدى شركة "مدار" اللوجستية المملوكة لشركة العبيكان للحلول الرقمية، وتعد "مدار" منصة رقمية مُبتكرة لإدارة العمليات اللوجستية، وذلك ضمن خطتها في دعم البيئة الريادية في المملكة.
وتمتاز شركة "مدار" بتقديم خدمات إدارة الشحنات والعمليات اللوجستية بفاعلية وكفاءة عالية، بإدارة أكثر من نصف مليون شحنة وأكثر من 11 ألف شاحنة وسائق مدرب.
وتخدم الشركة أكثر من 700 عميل وشريك نجاح في العديد من الشركات الكبرى في المملكة من القطاعات المختلفة؛ مثل: قطاع إعادة التدوير، القطاع الصناعي، قطاع النفط والغاز، القطاع الصحي والغذائي، كما تستند شركة "مدار" على خبرتها الواسعة ونجاحاتها المستمرة في تنفيذ برامج توسعة متكاملة في الأسواق المتنامية.
وتعدّت قدرات شركة "مدار" التغطية المحلية ووصلت إلى التغطية الإقليمية والدولية، كما وصل معدل تغطية الطلبات لـ 99% وعدد الدول المخدومة أكثر من 10 دول، وتجاوز عدد المدن حاجز 101 مدينة.
يُذكر أن عدد عملاء "مدار" تجاوز 700 عميل، بعدد شحنات قارب نصف مليون من خلال 800 مزود خدمة بواسطة 11 ألف سائق وشاحنة مسجلين على المنصة.
وتعمل الشركة بشكل وثيق مع قادة الصناعة من القطاعين العام والخاص؛ بهدف تطوير الشراكات والتحالفات التي تخلق فرصًا جديدة في القطاع، وتعتبر "مدار" شركة رائدة في مجال إدارة العمليات اللوجستية الرقمية، وتسعى إلى توسيع وجودها في الأسواق الناشئة في مناطق ودول متعددة، حيث تتوافق أهداف شركة "مدار" مع رؤية القطاع اللوجستي للمملكة لعام 2030.