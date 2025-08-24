إكسبو أوساكا .. الصندوق الثقافي يفتح للعالم أبوابًا للتعرّف على فرص القطاع الثقافي وتجربة الحرف السعودية

نظَّم الصندوق الثقافي ضمن مشاركاته مع جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا عددًا من الفعاليات الثقافية خلال شهر أغسطس الجاري، تنوعت بين ورشة تعريفية بخدمات الصندوق هدفت إلى فتح الفرص للمستثمرين ورواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم في القطاع الثقافي بالمملكة، وتجربةٍ تفاعلية للحرف اليدوية هدفت إلى تعزيز حضور عام الحرف اليدوية 2025 على المستوى الدولي، وشهدت حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوض العام لجناح المملكة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر.