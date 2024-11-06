مبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي تبهر زوار "الأسبوع العربي في اليونسكو"

وفي إطار حاضنة للأعمال المرتبطة بالخط العربي؛ راعى المركز إطلاق برنامج إرشادي يهدف لدعم أكثر من 15 مشروعًا ناشئًا "فنانًا" سنويًا بالتعاون مع الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، وتوظيف مبلغ كتمويل أولي للمشاريع الناشئة الواعدة في تطبيقات الخط العربي، واستضافة فعاليات شراكات على مستوى القطاع الصناعي من أجل بناء العلاقات بين الخطاطين والشركات في القطاعات ذات الصلة بـ "الهندسة المعمارية، والموضة والمجوهرات، والأثاث"؛ راصدًا المركز كافة طاقاته من خلال وحدة الابتكار والتكنولوجيا في مجال الخط العربي لاستضافة هاكثون الابتكار في الخط العربي سنويًا؛ بحضور أكثر من 50 مشاركًا محليًا وعالميًا؛ بما يعزز توليد الأفكار المبتكرة حول الخط العربي.