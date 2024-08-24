من سهيل إلى الكليبين.. "المسند" يبلور "تقسيم سكان الجزيرة قديماً للمواسم والفصول"

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن وفق هذا التقسيم يلي سهيل، الوسـم وعدد أيامه 52 يوماً، ثم المربعانية 39 يوماً، والشبـط 26 يوماً، والعقارب 39 يوماً، والحميمين 26 يوماً، والذراعيـن 26 يوماً، والثريا 39 يوماً، والتويبع 13 يوماً، والجوزاء 26 يوماً، والمرزم 13 يوماً، والكليبين 13 يوماً، ومجموع الأيام 365 يوماً.