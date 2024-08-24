من سهيل إلى الكليبين.. "المسند" يبلور "تقسيم سكان الجزيرة قديماً للمواسم والفصول"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن سكان الجزيرة العربية قديماً قسّموا السنة إلى مواسم وفصول ترتبط زمنياً بظهور نجم، أو مجموعة نجوم، فجراً، جهة الشرق، وبدأوا سنتهم النجمية أو (السهيلية) بطلوع نجم سهيل، وعدد أيامه 53 يوماً.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن وفق هذا التقسيم يلي سهيل، الوسـم وعدد أيامه 52 يوماً، ثم المربعانية 39 يوماً، والشبـط 26 يوماً، والعقارب 39 يوماً، والحميمين 26 يوماً، والذراعيـن 26 يوماً، والثريا 39 يوماً، والتويبع 13 يوماً، والجوزاء 26 يوماً، والمرزم 13 يوماً، والكليبين 13 يوماً، ومجموع الأيام 365 يوماً.