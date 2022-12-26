إسكان "القنفذة" مشروع نموذجي يعاني من نقص الخدمات الأساسية

وأكد المواطنون إبراهيم محمد آل أحمد ومحمد أحمد المقعدي ومراد علي المهابي، أنهم اشتروا فللاً بإسكان القنفذة عن طريق أحد البنوك -تحتفظ "سبق" باسمه- منذ عام 2018 ورغم استلامهم فللهم وانتظامهم في السداد منذ تلك الفترة، إلا أنهم لم يستلموا نسخاً من صكوكهم رغم تكرار مطالبتهم للبنك فيما أفادهم الأخير بأن الصكوك لدى "الإسكان"، وعندما ذهبوا للإسكان أفيدوا بأن الصكوك لدى البنك! ما جعلهم في حيرة من أمرهم، مطالبين بجهة تنصفهم من مماطلة البنك.