الشمس تتعامد على الكعبة المشرّفة غداً بالتزامن مع وقت أذان الظهر

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن الشمس عند لحظة التعامد ستكون بأقصى ارتفاعٍ لها 90 درجة تقريباً، وسيختفي ظل الكعبة تماماً وظلال جميع الأجسام في مكة المكرّمة، ويصبح ظل الزوال صفراً، بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرّفة بين خط الاستواء ومدار السرطان.