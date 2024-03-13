إنهاء معاناة مستفيدة بعد عملية جراحية نوعية لتوسيع القناة العصبية بمستشفى ينبع العام

وأشار التجمع إلى أنه تمت معاينة المريضة لعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة، ونقل المريضة إلى قسم العمليات، وتم إجراء الجراحة المقررة لها بنجاح كامل، وتوسعة القناة العصبية، وإزالة الضغط عن مخارج الأعصاب، وتثبيت الفقرات بمسامير وجسر، ووضع دعامات بين الفقرات، من الفقرة القطنية الأولى إلى الخامسة.