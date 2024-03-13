إنهاء معاناة مستفيدة بعد عملية جراحية نوعية لتوسيع القناة العصبية بمستشفى ينبع العام

نجح فريق طبي بمستشفى ينبع العام (عضو تجمُّع المدينة المنورة الصحي) في إجراء عملية جراحية نوعية، تمكَّن خلالها من توسيع القناة العصبية لمريضة، وإزالة الضغط عن مخارج الأعصاب، وتثبيت الفقرات بمسامير وجسر، ووضع دعامات بين الفقرات من الفقرة القطنية الأولى إلى الخامسة.
وأوضح تجمُّع المدينة المنورة الصحي أن المريضة حضرت إلى قسم عيادة جراحة العمود الفقري وهي تعاني آلامًا شديدة في الظهر والأطراف السفلية، أدت إلى صعوبة في الحركة والمشي، مع اعتمادها على الكرسي المتحرك.
وأضاف التجمع بأن الكشف الطبي الأوليّ على المريضة أظهر وجود احتكاك شديد في الفقرات القطنية، وضيق في القناة العصبية ومخارج الأعصاب، إضافة إلى وجود انزلاق فقاري في مستويَيْن.
وأشار التجمع إلى أنه تمت معاينة المريضة لعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة، ونقل المريضة إلى قسم العمليات، وتم إجراء الجراحة المقررة لها بنجاح كامل، وتوسعة القناة العصبية، وإزالة الضغط عن مخارج الأعصاب، وتثبيت الفقرات بمسامير وجسر، ووضع دعامات بين الفقرات، من الفقرة القطنية الأولى إلى الخامسة.
وأُحيلت المريضة عقب ذلك إلى القسم المختص لاستكمال العلاج الطبيعي، وتحسنت بعدها صحتها بشكل تام، وعادت للمشي بصورة طبيعية بفضل الله، حتى غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.