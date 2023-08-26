أمانة الشرقية تبدأ إعادة تأهيل وإنشاء 3 مواقع مضامير للمشاة في بقيق

بدأت أمانة المنطقة الشرقية بإعادة تأهيل وإنشاء ثلاثة مضامير للمشاة بمحافظة بقيق، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز المظاهر الجمالية والارتقاء بجودة الحياة، والتشجيع على ممارسة رياضة المشي.
يأتي ذلك بما يتواءم مع الأطر الصحية المتوافقة مع مبادرة أنسنة المدن، والهادفة إلى إيجاد بيئة ملائمة ومشجعة للأهالي ومرتادي المواقع العامة لممارسة رياضة المشي.
وذكرت الأمانة أن مضامير المشي تضمّنت ممشى طريق الملك عبدالعزيز بالمدخل الشمالي، وممشى المحيط الجنوبي لمخطط حي البساتين، وممشى هجرة الراجحة، بإجمالي أطوال 2000 متر طولي.
ولفتت إلى أن الأعمال ستشمل إعادة تصميم الشوارع لتسهيل وتحقيق أعلى كفاءة في انسيابية الحركة المرورية، وتأهيل طبقات الأسفلت المتهالكة، وإنشاء مسارات للمشاة، والدراجات الهوائية، ومواقف للسيارات، مع مراعاة الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك زراعة الأشجار والشجيرات والمسطّحات الخضراء، وتركيب أعمدة الإنارة الجمالية، وجميع ما يلزم من أعمال دهانات مسارات الطرق والأرصفة.
وأكّدت الأمانة أن إنشاء هذه المضامير سيتم وفق أعلى معايير الجودة والاشتراطات الفنية المعتمدة، وسيكون لباقي الأحياء والهجر التابعة للمحافظة نصيب من أعمال التطوير وإعادة التأهيل وتحسين المشهد الحضري وفق الخطط المعتمدة.