أمانة الشرقية تبدأ إعادة تأهيل وإنشاء 3 مواقع مضامير للمشاة في بقيق

ولفتت إلى أن الأعمال ستشمل إعادة تصميم الشوارع لتسهيل وتحقيق أعلى كفاءة في انسيابية الحركة المرورية، وتأهيل طبقات الأسفلت المتهالكة، وإنشاء مسارات للمشاة، والدراجات الهوائية، ومواقف للسيارات، مع مراعاة الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك زراعة الأشجار والشجيرات والمسطّحات الخضراء، وتركيب أعمدة الإنارة الجمالية، وجميع ما يلزم من أعمال دهانات مسارات الطرق والأرصفة.