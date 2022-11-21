مركز الصحة 937 ينال جائزة عالمية في مسار خدمة العملاء

جاء تم منح الجائزة للوزارة تقديراً لما تقدمه من خدمات مميزة منبثقة من إستراتيجيتها وتحولها الرقمي التي أسهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤسسية والصحية داخل المملكة في مراكز الاتصال والتطبيقات الإلكترونية والخدمات الافتراضية، وجاء هذا الاستحقاق بعد منافسة قوية مع أضخم الجهات العالمية في مجال تجارب العملاء.