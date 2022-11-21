مركز الصحة 937 ينال جائزة عالمية في مسار خدمة العملاء

حققت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة لمراكز الاتصال (937) الجائزة الفضية، التي تعد ضمن جوائز تجربة العميل العالمية في مسار أفضل خدمة عملاء best customer service.
جاء تم منح الجائزة للوزارة تقديراً لما تقدمه من خدمات مميزة منبثقة من إستراتيجيتها وتحولها الرقمي التي أسهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤسسية والصحية داخل المملكة في مراكز الاتصال والتطبيقات الإلكترونية والخدمات الافتراضية، وجاء هذا الاستحقاق بعد منافسة قوية مع أضخم الجهات العالمية في مجال تجارب العملاء.
يُذكر أن مركز الصحة 937 يواصل استكمال مسيرته في تقديم الخدمات الصحية والسعي نحو الريادة في خدمة العملاء بالمجال الصحي، وذلك عبر أنظمة متطورة تستهدف الوضوح والدقة في إبراز الخدمات الصحية ودعم المستفيدين على مدار الساعة من خلال الرقم المجاني 937 أو عبر منصة تويتر #الصحة_937 لاستقبال الاستفسارات والملاحظات والاستشارات الطبية كافة.
وسخّر المركز جهوده عبر عدة قنوات مختلفة ما بين استفسارات عامة واستشارات طبية فورية من قِبل كفاءات عالية تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، عبر الاتصال الهاتفي، قنوات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة.