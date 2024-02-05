"رزفان" اعتنق الإسلام بسبب سؤال غريب منذ طفولته.. وهذه وصيته من جوار قبر الرسول

وتفصيلاً، يقول "رزفان 48 عامًا" : "بدأت قصتي عندما كنت طفلاً في السابعة من عمري، حينما رأيت الناس من حولي يصلون لآلهتهم، وسألت والدتي عن المسيح عليه السلام، وهو كيف المسيح هو الله وهو يصلي!، وإذا كان المسيح هو الله.. فلمن يصلي؟، عندها لم تستطع أن تعطيني إجابة شافية وتقنعني، وظل هذا السؤال يكبر في ذهني".