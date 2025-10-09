وزير الصحة يتفقد مجموعة من المشاريع الصحية في جازان ويشهد توقيع عددٍ من الاتفاقيات

وشملت الزيارة مستشفى جازان التخصصي ومستشفى الملك فهد المركزي، كما اطلع معاليه على عددٍ من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في التجمع الصحي بجازان، من أبرزها مشاريع مستشفى جازان التخصصي التي تتضمن إنشاء مركز طب النوم ومركز التأهيل الطبي، إلى جانب تطوير عدد من الأقسام بمستشفى الملك فهد المركزي ومنها أقسام الطوارئ والأشعة، إضافة إلى إحلال غرف العزل بمستشفى صبيا العام، وصيانة غرف العزل بمستشفيات جازان.