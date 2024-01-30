مختصة بـ"الدوبلاج" والتعليق الصوتي لـ"سبق": الدخل قد يصل إلى 15 ألفًا.. والدقيقة بـ500 ريال
كشفت نور علي السادة، المختصة في مجال "الدوبلاج والتعليق الصوتي"، عن أنه فن حديث وجديد في السعودية، وفيه فرص واعدة وكمية إبداع كبيرة، مبينة أنها قدمت أعمالاً صوتية للشركة السعودية للكهرباء ومسك الخيرية، وغيرهما من القطاعات الحكومية والخاصة.
وأشارت في حوارها مع "سبق" على هامش الحفل الختامي للموسم الثالث من مبادرة الرحلة الإبداعية حول المملكة من "أكاديمية MBC"، برعاية "MBC Talent"، إلى أن كل إنسان مُحبّ، ولديه شغف بهذا المجال، يمكنه تطوير نفسه، ولكن من المهم أن تكون لغته سليمة، ومتقنًا للغة العربية الفصحى، ويستوعب الحركات والإعراب.
وقالت إن مجال "الدوبلاج" في صناعة الأفلام والكرتون؛ إذ يتم تغيير أصواتنا بإخراج أصوات من الفم والأنف.
وأضافت "السادة": لكي يتميز الإنسان في الدوبلاج يجب أن تكون لديه بصمة صوتية خاصة به بابتكار صوت مناسبة للشخصية التي يجسدها في العمل الفني.
وتابعت: إذا كان لديك الشغف الحقيقي بهذا المجال انطلق.. ولا يتطلب الأمر ضرورة امتلاك استديو خاص أو إمكانيات كبيرة، ولكن يمكن البدء بالتسجيل بمايك الجوال في مكان مغلق في المنزل، وسوف تنتج أعمالاً رائعة ومميزة، ومع الوقت يطور الإنسان من قدراته ومهاراته.
وللإبداع في تجسيد الأدوار خلف الكواليس، أوضحت الدوبلاج والمعلقة الصوتية "نور" بقولها لـ"سبق": يجب أن يعيش الفنان الشخصية، ويتقنها، ويتقمصها بإحساس حقيقي، لا مجرد أداء وتمثيل.
ولفتت إلى أن الدوبلاج يتطلب المهارة والقدرة على محاكاة الشخصية في حركاتها ولغة جسدها، والتحكم بطبقة الصوت ومخارج الحروف.
وذكرت أن مجالات التعليق الصوتي في الأفلام الوثائقية أو الإعلانات أو الرد الآلي أو التعليمات الصحية أو الخدمات وفي المطارات.. وغيرها.
وعن أجور المعلق الصوتي أو "الدوبلاج" أوضحت "نور" أن ذلك يعتمد على حسب قوة المعلق الصوتي، وهل هو مبتدئ أم محترف؟ مضيفة: متوسط الأجور في السعودية 8 آلاف ريال إلى 10 آلاف للسعودي، وإذا كان لدي دور رئيسي وحلقات أكثر فسوف يرتفع المبلغ. أما التعليق الصوتي فتبلغ تكلفة الإعلان الواحد في الدقيقة الواحدة من 500 إلى 1000 ريال، وذلك بحسب جودة الصوت واحترافية الأداء وقوته كمعلق صوتي. وقد تصل أجور المعلقين الصوتيين الكبار إلى 15 ألف ريال.
وعبَّرت في ختام حديثها عن سعادتها باللقاء، وقدمت الشكر لصحيفة "سبق"، ولمبادرة mbc "رحلة إبداعية حول المملكة"، التي أتاحت لها فرصة المشاركة بأفكارها وخبرتها في هذا المجال.