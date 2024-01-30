مختصة بـ"الدوبلاج" والتعليق الصوتي لـ"سبق": الدخل قد يصل إلى 15 ألفًا.. والدقيقة بـ500 ريال

وعن أجور المعلق الصوتي أو "الدوبلاج" أوضحت "نور" أن ذلك يعتمد على حسب قوة المعلق الصوتي، وهل هو مبتدئ أم محترف؟ مضيفة: متوسط الأجور في السعودية 8 آلاف ريال إلى 10 آلاف للسعودي، وإذا كان لدي دور رئيسي وحلقات أكثر فسوف يرتفع المبلغ. أما التعليق الصوتي فتبلغ تكلفة الإعلان الواحد في الدقيقة الواحدة من 500 إلى 1000 ريال، وذلك بحسب جودة الصوت واحترافية الأداء وقوته كمعلق صوتي. وقد تصل أجور المعلقين الصوتيين الكبار إلى 15 ألف ريال.