الطائف.. "سعود بن نهار" يناقش استعدادات الدفاع المدني لمواجهة الأمطار

وناقش الاجتماع تطبيق خطط الطوارئ العامة لدى كل جهة، بما فيها خطط الأمطار والسيول، مع تنفيذ كل جهة ما ورد من مهام ومسؤوليات، على أن تقوم الجهات المعنية بالتأكد من صيانة عبارات ومجاري تصريف السيول والأنفاق، وتجهيز العمالة الكافية، والمعدات والآليات اللازمة من المضخات وصهاريج الشفط، ومخاطبة الشركات المتعاقدة معها للحضور في المواقع الحرجة التي يكثر فيها تجمع المياه؛ وذلك لتلافي الأخطار الناتجة عن مشاكل تجمع مياه الأمطار وعمل الصيانة الدورية لها، وتفعيل لجان التعدّيات لمنع التعدّي على الأودية وإقامة العقوم الترابية لحجز الماء، ومناقشة استعداد الجهات المعنية لمواجهة الحالة المطرية وأي طارئ ينتج عنها، والحرص على حضور مندوبي لجنة تنسيق الطوارئ بالإدارة العامة للدفاع المدني متى ما تطلّب الوضع ذلك.