مبادرة مستقبل الاستثمار .. مديرة منظمة التجارة العالمية تؤكد قوة التجارة الدولية رغم التحديات

أكّدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، أن النظام التجاري الدولي يمرّ بمرحلة من الضغوط والتحديات، إلا أنه ما زال فاعلًا ومؤثرًا في استقرار التجارة العالمية، مشيرة إلى أن أكثر من (70%) من التجارة على مستوى العالم تمر عبر منظومة منظمة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "هل سيتحول العالم من التجارة الحرة إلى الإستراتيجية"، ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث تناولت مستقبل التجارة العالمية وأبرز التحولات التي يشهدها النظام التجاري الدولي.
وأوضحت الدكتورة إيويالا أن النظام التجاري الدولي يحتاج إلى إصلاحات وتحديثات تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، معتبرة أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة بناء النظام التجاري العالمي على أسس أكثر مرونة وعدالة، في ظل نمو متسارع يشهده الاقتصاد العالمي بنسبة (4%)، وارتفاع التجارة في القطاع الرقمي بنسبة (8%)، مع وصول حجم التجارة الإلكترونية إلى مستويات تقارب التريليون دولار.
وأضافت أن الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والتجارة الخضراء تمثل ركائز رئيسية في مستقبل التجارة العالمية، لافتة إلى أن دراسات المنظمة أظهرت أن التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أسهمت في تحقيق نمو بنحو (5%) في التجارة الدولية، فيما قادت القطاعات المرتبطة بها نموًا تجاوز (40%). كما أشارت إلى استمرار المفاوضات بين الدول الأعضاء حول وضع معايير واضحة لتبادل البيانات وتنظيم التجارة الرقمية، موضحة أن قيمة التبادل التجاري في هذا المجال بلغت نحو (3) تريليونات دولار تشمل منتجات مثل الحواسيب والموصلات.
واختتمت إيويالا حديثها بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة، مشددة على أن استمرار الحوار والعمل المشترك بين الدول الأعضاء يعزز استقرار النظام التجاري العالمي، ويتيح فرصًا أكبر للتنمية والنمو المستدام.