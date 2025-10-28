مبادرة مستقبل الاستثمار .. مديرة منظمة التجارة العالمية تؤكد قوة التجارة الدولية رغم التحديات

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والتجارة الخضراء تمثل ركائز رئيسية في مستقبل التجارة العالمية، لافتة إلى أن دراسات المنظمة أظهرت أن التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أسهمت في تحقيق نمو بنحو (5%) في التجارة الدولية، فيما قادت القطاعات المرتبطة بها نموًا تجاوز (40%). كما أشارت إلى استمرار المفاوضات بين الدول الأعضاء حول وضع معايير واضحة لتبادل البيانات وتنظيم التجارة الرقمية، موضحة أن قيمة التبادل التجاري في هذا المجال بلغت نحو (3) تريليونات دولار تشمل منتجات مثل الحواسيب والموصلات.