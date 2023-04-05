نجاح استئصال ورم سرطاني من قولون سبعينية بمستشفى جازان

وأضاف، أنه على الفور أجرى الفريق عملية لاستئصال الورم بالمنظار الجراحي دون الحاجة لشق جراحي، مراعاة لكبر سن المريضة ومنع المضاعفات التي تحدث في عمليات الشق الجراحي؛ حيث تكللت ولله الحمد، بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.