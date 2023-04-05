نجاح استئصال ورم سرطاني من قولون سبعينية بمستشفى جازان

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى جازان العام، من استئصال ورم سرطاني من القولون السيني لمريضة سبعينية، بالمنظار الجراحي.
وأوضح قائد الفريق الطبي استشاري الجراحة العامة الدكتور عثمان إسكندر، أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ بالمستشفى، وكانت تعاني من آلام بالبطن ونقص حاد في هيموجلوبين الدم، بالإضافة إلى إصابتها بأمراض أخرى مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وقصور بوظائف القلب.
وقال الدكتور عثمان": إن الفريق الطبي المكون منه واستشاري الجراحة الدكتور خالد اليحياوي، أجرى الفحوصات الطبية المخبرية والإشعاعية اللازمة للمريضة، واتضح وجود ورم في القولون السيني.
وأضاف، أنه على الفور أجرى الفريق عملية لاستئصال الورم بالمنظار الجراحي دون الحاجة لشق جراحي، مراعاة لكبر سن المريضة ومنع المضاعفات التي تحدث في عمليات الشق الجراحي؛ حيث تكللت ولله الحمد، بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.