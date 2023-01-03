لمكافحة المخدرات بالبرامج.. "التعليم" و"نبراس" يجتمعان في مذكرة تفاهم

وتتكامل الجهود المشتركة بين "نبراس" ووزارة التعليم مع الجهات ذات العلاقة في مجال التوعية والوقاية من آفة المخدرات، والحد من آثارها على الفرد والمجتمع، وذلك بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر القطاعات التعليمية، والقيام بدور مشترك مع "نبراس" في تطبيق خطط توعوية، ونشر المنتجات التوعوية من خلال الأنشطة والإذاعات المدرسية، واستثمار الشاشات والأركان التعريفية والمنصات الرقمية في المدارس والمنشآت التعليمية.