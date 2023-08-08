الطيور المهاجرة على شاطئ البحر الأحمر.. تعرف على "عقاب نسارية"

يشار إلى أن المملكة تُعد من أهم معابر الطيور المهاجرة من آسيا وأوروبا إلى إفريقيا، حيث تعبر أراضي السعودية ملايين الطيور من نحو 277 نوعًا، منها نحو 31 نوعًا مصنفة ضمن القائمة الحمراء للطيور المهددة بالانقراض، إلى جانب أهميتها في الحفاظ على التوازن البيئي للنظم البيئية التي تقع في مسارات هجرتها ومحطات توقفها للتزود بالغذاء أثناء الهجرة ذهابًا وإيابًا، وكذلك تعتبر أحد المؤشرات البيئية المهمة التي تدل على مدى سلامة النظم البيئية حول العالم، ونظرًا لأهمية هذه الكائنات فإن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وضع قوانين صارمة لحمايتها من الصيد الجائر، كما يعمل على حمايتها من التعرض للصعق الكهربائي وغير ذلك من الأخطار.