بـ13 ساعة و29 دقيقة في الرياض.. هذه هي الدول العربية التي تصوم أكثر وأقل ساعات في رمضان

كشف موقع "طقس العرب" أن سكان الرياض بالسعودية، سيصومون اليوم الأول لمدة 13 ساعة و29 دقيقة، وأن معدل ساعات الصيام في الدول العربية هذا العام سيتراوح بين نحو 16 و13 ساعة.
وحسب تقرير على موقع "الحرة"، يحدّد الموقع الجغرافي لكل دولة حول العالم عدد ساعات صيام أيام شهر رمضان الذي من المرجّح أن يبدأ هذا العام مع نهاية الأسبوع المقبل.
وتختلف ساعات الصيام من دولة إلى أخرى اعتماداً على عدة عوامل منها قربها من خط الاستواء وخطوط الطول والعرض.
ومن المعروف أن ساعات النهار في هذا الوقت من العام تكون أقل في الدول التي تقع جنوب خط الاستواء، بينما تكون أطول في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وينقل التقرير عن موقع "طقس العرب"، أن معدل ساعات الصيام في الدول العربية هذا العام سيتراوح بين نحو 16 و13 ساعة.
تونس الأطول صياماً وجزر القُمر هي الأقل
يشير الموقع إلى أن أطول ساعات صيام في العالم العربي ستكون في تونس بمعدل 15 ساعة و45 دقيقة، بينما ستكون أقل ساعات الصيام في جزر القمر بنحو 12 ساعة و37 دقيقة.
أما باقي الدول فجاءت كالتالي:
السعودية
اليوم الأول في الرياض بـ 13 ساعة و29 دقيقة، والأخير 14 ساعة و11 دقيقة.
الجزائر
أقصر يوم صيام في الجزائر العاصمة هو أول رمضان بعدد ساعات 13 ساعة و30 دقيقة، وأطول يوم هو اليوم الأخير بـ 14 ساعة و56 دقيقة.
ليبيا
أقصر يوم في طرابلس هو الأول بـ13 ساعة و42 دقيقة وأطول يوم هو آخر يوم بعدد ساعات 14 ساعة و42 دقيقة.
مصر
أقصر يوم في القاهرة 13 ساعة و39 دقيقة، وأطول يوم 14 ساعة و34 دقيقة.
العراق
أقصر يوم بـ 13 ساعة و39 دقيقة وأطول يوم صيام في بغداد بـ 14 ساعة و41 دقيقة.
البحرين
أقصر يوم صيام في المنامة بـ 13 ساعة و30 دقيقة، وأطول يوم بعدد ساعات 14 ساعة و17 دقيقة.
الإمارات
اليوم الأول في أبوظبي 13 ساعة و30 دقيقة، واليوم الأخير 14 ساعة و13 دقيقة.
عُمان
اليوم الأول في مسقط بـ13 ساعة و31 دقيقة، واليوم الأخير بـ14 ساعة و13 دقيقة.
الكويت
أقصر يوم في مدينة الكويت هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و31 دقيقة، والأطول بعدد ساعات 14 ساعة و23 دقيقة.
لبنان
في بيروت أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و45 دقيقة، والأطول هو الأخير بعدد ساعات 14 ساعة و48 دقيقة.
الأردن
حسب توقيت عمّان سيكون أقصر يوم هو الأول بـ 13 ساعة و40 دقيقة، والأطول بعدد ساعات 14 ساعة و40 دقيقة.
فلسطين
أقل عدد ساعات صيام في القدس ستكون 13 ساعة و53 دقيقة، والأطول بعدد ساعات 14 ساعة و52 دقيقة.
سوريا
حسب توقيت دمشق أقصر يوم سيكون بـ 13 ساعة و44 دقيقة، والأطول بـ 14 ساعة و47 دقيقة.
قطر
الأقصر في الدوحة بـ13 ساعة و29 دقيقة، والأطول بـ 14 ساعة و13 دقيقة.
موريتانيا
حسب توقيت نواكشوط سيكون أقصر يوم صيام بعدد ساعات 13 ساعة و28 دقيقة، والأطول بـ 14 ساعة.
السودان
في الخرطوم سيكون أقصر يوم بـ 13 ساعة و20 دقيقة، والأطول بعدد ساعات 13 ساعة و46 دقيقة.
اليمن
حسب توقيت صنعاء سيكون الأقصر بـ 13 ساعة و23 دقيقة، والأطول بعدد 13 ساعة و45 دقيقة.
الصومال
أقصر عدد ساعات الصيام في مقديشو ستكون 13 ساعة و22 دقيقة، والأطول 13 ساعة و27 دقيقة.
جيبوتي
أقل عدد ساعات صيام في العاصمة سيكون 13 ساعة و25 دقيقة، والأكثر بـ 13 ساعة و45 دقيقة.
وعلى صعيد دول العالم، ستكون أطول ساعات صيام خلال رمضان في غرينلاند بنحو 20 ساعة صياماً، بينما سيكون أقل ساعات صيام بالعالم في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا بنحو 11 ساعة و12 دقيقة.