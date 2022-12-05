اختتام برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى بتيفلت المغربية

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في مدينة تيفلت بالمملكة المغربية الشقيقة، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، الذي نُفذ خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2022م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 5.800 حالة، وتوزيع 1.470 نظارة طبية، فضلاً عن إجراء 462 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.