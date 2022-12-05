اختتام برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى بتيفلت المغربية

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في مدينة تيفلت بالمملكة المغربية الشقيقة، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، الذي نُفذ خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2022م.