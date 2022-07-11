"جمعيات مكة" تستقبل 100 ألف شرشف ولحاف ومخدة من "حجاج الداخل"

وتعهد المجلس التنسيقي بتأمين شاحنات و"ديانّات" في مربعات مخيمات حجاج الداخل، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 13 ذي الحجة؛ لشحن الألحفة والمخدات والشراشف، ومن ثم غسلها وتعقيمها وتغليفها، قبل أن يتم توزيعها على المستفيدين.