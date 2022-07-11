"جمعيات مكة" تستقبل 100 ألف شرشف ولحاف ومخدة من "حجاج الداخل"

نفّذ المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل -ممثلًا في الشركات- إطلاق مبادرة لتوزيع 100 ألف لحاف وشرشف ومخدة، بالتنسيق مع جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة؛ لتوزيع الألحفة والمخدات والشراشف على المستفيدين.
وتعهد المجلس التنسيقي بتأمين شاحنات و"ديانّات" في مربعات مخيمات حجاج الداخل، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 13 ذي الحجة؛ لشحن الألحفة والمخدات والشراشف، ومن ثم غسلها وتعقيمها وتغليفها، قبل أن يتم توزيعها على المستفيدين.
ويعكف المجلس التنسيقي على تكريم شركات حجاج الداخل المشاركة في البرنامج.
وتفاعل ملاك شركات حجاج الداخل مع هذه المبادرة وشارك في بداية انطلاق الحملة، ما يقارب ٤٠ شركة، وستكمل بقية الشركات المشاركة في هذه الحملة من باب المسؤولية الاجتماعية.