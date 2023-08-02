"سدايا" و"كاوست" يؤهّلان 15 جامعيًّا متفوقًا في الذكاء الاصطناعي بجامعة أكسفورد

يشار إلى أن هذا المعسكر هو أحد المعسكرات الثلاثة التي أطلقتها "سدايا" و"كاوست" لطلبة المرحلتين الجامعية والثانوية ما بين مقرّي جامعة كاوست وجامعة أكسفورد؛ بهدف تعزيز مهاراتهم في معالجة اللغات الطبيعية، والتعرّف على شبكات الذكاء الرسومية.