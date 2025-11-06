"الشؤون الإسلامية" توقّع عقود صيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في مختلف المناطق

وشملت العقود تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل لعددٍ من المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة، حيث تم توقيع عقود لصيانة ونظافة وتشغيل (300) مسجد وجامع بمدينة الرياض، و(81) مسجدًا وجامعًا بمحافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض، و(150) مسجدًا وجامعًا بمحافظة خليص، و(150) مسجدًا وجامعًا بمحافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة، و(300) مسجد وجامع بمحافظة ينبع، و(208) مساجد وجوامع بمحافظة العيص، إلى جانب صيانة ونظافة وتشغيل (211) مسجدًا وجامعًا بمدينة نجران.