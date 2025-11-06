"الشؤون الإسلامية" توقّع عقود صيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في مختلف المناطق

أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر أكتوبر لعام 2025م مجموعةً من العقود لصيانة ونظافة وتشغيل (1400) مسجد وجامع في عددٍ من مناطق المملكة، بقيمة إجمالية بلغت (476.408.95) ريالًا.
وشملت العقود تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل لعددٍ من المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة، حيث تم توقيع عقود لصيانة ونظافة وتشغيل (300) مسجد وجامع بمدينة الرياض، و(81) مسجدًا وجامعًا بمحافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض، و(150) مسجدًا وجامعًا بمحافظة خليص، و(150) مسجدًا وجامعًا بمحافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة، و(300) مسجد وجامع بمحافظة ينبع، و(208) مساجد وجوامع بمحافظة العيص، إلى جانب صيانة ونظافة وتشغيل (211) مسجدًا وجامعًا بمدينة نجران.
ويأتي توقيع هذه العقود امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة –أيدها الله–، للعناية ببيوت الله ورفع مستوى خدماتها وصيانتها بما يليق بمكانتها ودورها في المجتمع، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز رسالة المسجد، خدمةً للدين والوطن والمجتمع.