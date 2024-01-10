"منيرة الزهراني".. أول سيدة تتولى إدارة مستشفى بمنطقة المدينة المنورة

يُشار إلى أن مستشفى ينبع العام هو أحد المستشفيات المرجعية بمنطقة المدينة المنورة، ويستقبل الإحالات الطبية وخصوصًا الطارئة من عدة محافظات مجاورة وتبلغ سعة المستشفى السريرية 300 سرير ومجهزة بعددٍ من العيادات التخصصية.