"منيرة الزهراني".. أول سيدة تتولى إدارة مستشفى بمنطقة المدينة المنورة

أصدر تجمع المدينة المنورة الصحي قرارًا إداريًا بتكليف الاستشارية بطب الأطفال وأمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال الدكتورة منيرة صالح الزهراني مديرًا لمستشفى ينبع العام لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب على مستوى مستشفيات منطقة المدينة المنورة.
وفي التفاصيل، تعد الدكتورة الزهراني من الكفاءات المتميزة والناجحة وقد كانت تشغل منصب المدير الطبي لمستشفى ينبع العام قبل أن يتم تكليفها مديرًا لمستشفى ينبع العام.
ويأتي تكليف الدكتورة الزهراني في إطار حرص تجمع المدينة المنورة الصحي في تمكين القيادات النسائية في ضوء التوجهات الوطنية بتمكين القيادات النسائية ذات الكفاءة العالية وما تقدمه من جهد في خدمة الوطن وفاعلات في بناء الوطن وقادرات على مواكبة التطورات الحديثة وتجويد المخرجات ولتمكين المرأة والاستفادة من الخبرات لتحقيق أهداف رؤية 2030.
يُشار إلى أن مستشفى ينبع العام هو أحد المستشفيات المرجعية بمنطقة المدينة المنورة، ويستقبل الإحالات الطبية وخصوصًا الطارئة من عدة محافظات مجاورة وتبلغ سعة المستشفى السريرية 300 سرير ومجهزة بعددٍ من العيادات التخصصية.