السعودية تستعرض تجربتها في أكبر تجمع للزراعة العضوية عالميًّا "بايوفاخ نورنبيرغ"

يذكر أن المعرض الدولي للمنتجات العضوية "بايوفاخ" يعدُّ من أكبر المعارض الرائدة في ترويج وتسويق الاستثمار في الزراعات والمنتجات العضوية، ويحظى باهتمام عالمي من قبل العارضين والمستثمرين في كل دول العالم، وسبق أن أقيم في 8 دول شملت "الولايات المتحدة، البرازيل، تايلاند، الهند، الصين، اليابان، ألمانيا، والسعودية".