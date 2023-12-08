عائلة بحرينية تشارك بـ 45 صقراً في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

وأوضح الصقار البحريني محمد عبدالوهاب الهاجري؛ أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يحظى بمكانة خاصة لديهم، مؤكداً أنه وأشقاءه يحرصون على الحضور للمهرجان منذ انطلاقته في أول نسخة، حيث عايشوا التطوّر الكبير الذي سار عليه هذا المهرجان.