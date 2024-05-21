بعد 4 تجارب بحثية.. وكالة الفضاء تكرّم "التخصصي" ضن حفل مسابقة "الفضاء مداك"

كرّم الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ نظير مشاركته في تنفيذ 4 تجارب بحثية في علوم الخلية في الفضاء، ضمن رحلة رائدي الفضاء السعوديين: ريانة برناوي وعلي القرني، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، وذلك خلال حفل إعلان الفائزين بمسابقة "الفضاء مداك" اليوم في الرياض بحضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين والإعلاميين.
وتضمنت التجارب الأربع التي نفذت على متن محطة الفضاء الدولية، اختبارًا لـ (استجابة الخلايا المناعية للالتهاب في الفضاء)، ورصدًا لنشاط آلاف الجينات في الخلايا المناعية المتعرضة للالتهاب مع مرور الوقت، إضافة إلى رصد التغييرات الناتجة في عمر الحمض الريبونووي المراسل (mRNA) بين الفضاء والأرض، ومحاكاة استجابة الالتهاب للعلاج الدوائي باستخدام نموذج خلايا مناعية.
وقال رئيس الفريق العلمي للتجارب البحثية، رئيس قسم الجزيئات وعالم أبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور خالد أبو خبر: "فخورون بهذا الإنجاز العلمي ومساهمتنا في رحلة السعودية نحو الفضاء التي تمثل علامة فارقة في مسيرتنا البحثية"، مؤكدًا أن مثل هذا التكريم يشكل دافعًا لمواصلة العمل الجاد والتفاني في تقديم أبحاث مبتكرة ومتقدمة تسهم في ترسيخ مكانة المملكة في أبحاث طب الفضاء.
وأوضح الدكتور "أبو خبر" أن نظام تقييم الأدوية في الجاذبية الخلوية الصغرى المستخدم في التجارب البحثية الأربع، هو ابتكار فريد يضاف للرصيد العلمي لمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ويتم العمل للحصول على براءة اختراع من عدة دول، مبينًا أن النظام يمكن أن يسهم في إيجاد علاج لأمراض متعددة تصيب الإنسان في كلتا البيئتين، وتشمل هذه الأمراض اضطرابات المناعة الذاتية، والحالات الالتهابية المزمنة، والالتهابات الميكروبية، وأمراض العضلات والقلب، وبعض الحالات العصبية.
وأشارت عالمة الأبحاث المشاركة الدكتورة وجدان الأحمدي إلى أن هذه التجارب البحثية تأتي في إطار التطورات المتسارعة في طب الفضاء، التي تفرض دراسة صحة الإنسان ورواد الفضاء في البيئة الفضائية، وتكوين معرفة دقيقة حول تأثر جسم الإنسان بالمتغيرات خارج كوكب الأرض.
يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف للسنة الثانية على التوالي بالمركز الأول على مستوى المملكة والـ 20 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Finance Brand) لعام 2024، كذلك صُنف في ذات العام من بين أفضل 250 مستشفى في العالم من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).