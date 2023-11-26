أعلن الطوارئ بجميع أقسامه.. حادث مروري يستنفر الطواقم الطبية بمستشفى ظلم العام

يشار إلى أن مستشفى ظلم يقدم خدماته لعشرات المراكز والقرى والهجر؛ حيث يقدم خدماته لمناطق تقع على امتداد يزيد على 200 كم؛ فيما يعبر من خلال المنطقة عدد من الطرق الرئيسية من أبرزها طريق الطائف- الرياض السريع، طريق الحجاز القديم، طريق الجنوب "ظلم- الخرمة".