أعلن الطوارئ بجميع أقسامه.. حادث مروري يستنفر الطواقم الطبية بمستشفى ظلم العام

أعلن مستشفى ظلم العام حالة الطوارئ مساء أمس الأول، عقب تلقيه بلاغًا عن وقوع حادث مروري تعرضت له عائلة على أحد طرق المنطقة.
وفور تلقيه البلاغ، استدعى المستشفى كل طواقمه الطبية ورفع من جاهزية جميع أقسامه، وقام بإرسال فرقة إسعافية لموقع الحادث للمساهمة في إنقاذ وإسعاف الحالات.
واستقبل المستشفى ست حالات منها حالتا إنقاذ حياة، وحالة طارئة، وثلاث حالات تعرضت لإصابات طفيفة.
وأسهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة -بفضل الله تعالى- في إنقاذ حالات المصابين الذين قدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم.
وقرر أطباء مستشفى ظلم العام تحويل المصابين لمستشفيات محافظة الطائف لاستكمال الرعاية الطبية.
يشار إلى أن مستشفى ظلم يقدم خدماته لعشرات المراكز والقرى والهجر؛ حيث يقدم خدماته لمناطق تقع على امتداد يزيد على 200 كم؛ فيما يعبر من خلال المنطقة عدد من الطرق الرئيسية من أبرزها طريق الطائف- الرياض السريع، طريق الحجاز القديم، طريق الجنوب "ظلم- الخرمة".