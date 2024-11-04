خلال ورشة تخصصية.. "الصناعة" تناقش تعزيز التعاون في الابتكار مع هونج كونج

كما شارك في اللقاء وفد رفيع من هونج كونج، يضم أعضاء من المجلس التشريعي للمنطقة، وممثلون عن مدينة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى 18 رئيسًا تنفيذيًا لشركات مختلفة مصاحبة للوفد الرسمي من هونج كونج؛ مما يعكس التنوع والإمكانات المتاحة لدعم الابتكار.