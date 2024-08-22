مكة المكرمة.. "الأرصاد" تصدر إنذارين من أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارين باللون الأحمر لمنطقة مكة المكرمة متوقعًا تقلبات جوية مصحوبة بعدد من التأثيرات على محافظتي الجموم والليث.
وفي التفاصيل، أصدر المركز إنذارًا لمحافظة الجموم ينتهي في الساعة 11 مساء يفيد بتوقع أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السبول وصواعق رعدية.
ويتعلق الإنذار الآخر بمحافظة الليث وينتهي في الساعة 11 مساء يفيد بتوقع أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السبول وصواعق رعدية.
ونبّه المركز في وقت سابق من حالة أمطار خفيفة بجدة تستمر حتى 10 م.