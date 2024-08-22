مكة المكرمة.. "الأرصاد" تصدر إنذارين من أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة

وفي التفاصيل، أصدر المركز إنذارًا لمحافظة الجموم ينتهي في الساعة 11 مساء يفيد بتوقع أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السبول وصواعق رعدية.