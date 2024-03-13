مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يعيد لـ"ثمانينية" القدرة على الحركة بعملية معقدة لاستبدال مفصل الورك

وتابع د. الظفيري قائلاً أن الفريق الطبي بعد المعلومات الطبية التي كشفتها نتائج الفحوصات أعاد دراسة وتقييم الحالة، وخلص إلى أن التدخل الجراحي هو أنسب خطة علاجية، وبالفعل بعد إتخاذ الترتيبات اللازمة، أجريت للمريضة عملية معقدة استمرت ثلاث ساعات، وتم فيها إزالة المعدن المثبت، وزراعة مفصل صناعي نوعي وكامل للورك، كما قام الفريق الطبي بتثبيت الكسر، وإزالة العظم المتآكل، ورد الكسور إلى وضعها الطبيعي.