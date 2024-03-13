مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يعيد لـ"ثمانينية" القدرة على الحركة بعملية معقدة لاستبدال مفصل الورك

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إجراء عملية جراحية تم من خلالها تغيير مفصل الورك الأيسر، وإصلاح عملية سابقة لتثبيت كسر في الورك، بإزالة الأسياخ والمسامير، وعمل مفصل صناعي للورك Proximal femur arthroplasty وأنهت الجراحة معاناة مريضه عمرها "80" عاماً، وأعادت لها القدرة على المشي.
وقال د. علي الظفيري استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية والكتف والمفاصل الصناعية رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريضة راجعت المستشفى وهي على كرسي متحرك وتشتكي من الآلام عند الحركة والنوم، وعدم القدرة على المشي والتوازن عند الوقوف.
وأضاف د.الظفيري: بالاطلاع على التاريخ المرضي للحالة تبين أنها خضعت منذ نحو شهراً لعملية ثبيت لمفصل الورك بعد إصابتها بكسر، وأجرى لها الفريق الطبي عدة فحوصات دقيقة وأثبتت الصور الإشعاعية والمقطعية فشل المعدن المثبت للكسر، بسبب حادث سقوط مع وجود تهشم في عظم المفصل، وهشاشة عظام شديدة.
وتابع د. الظفيري قائلاً أن الفريق الطبي بعد المعلومات الطبية التي كشفتها نتائج الفحوصات أعاد دراسة وتقييم الحالة، وخلص إلى أن التدخل الجراحي هو أنسب خطة علاجية، وبالفعل بعد إتخاذ الترتيبات اللازمة، أجريت للمريضة عملية معقدة استمرت ثلاث ساعات، وتم فيها إزالة المعدن المثبت، وزراعة مفصل صناعي نوعي وكامل للورك، كما قام الفريق الطبي بتثبيت الكسر، وإزالة العظم المتآكل، ورد الكسور إلى وضعها الطبيعي.
وقد استعادت المريضة ولله الحمد القدرة على المشي دون أي مساعدة بعد نحو أسبوع واحد، من إجراء العملية، ثم غادرت لمنزلها بعدما أمضت 4 أيام منومة قيد العناية الطبية بالمستشفى.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم أول منشأة صحية تحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة المنشآت الصحية JCI بالمنطقة، ويعمل بها نخبة من أكفأ الكوادر الطبية التي تتميز بالتأهيل العلمي العالي في أبرز الجامعات.