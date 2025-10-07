"الاتحاد السعودي للرماية" يتيح تجربة الرماية لزوار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

يشارك الاتحاد السعودي للرماية للعام الثاني على التوالي في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في مَلهم (شمال مدينة الرياض) خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري.
ويستعرض جناح الاتحاد السعودي للرماية أنواع الأسلحة الرياضية المعتمدة في البطولات العالمية والدورات الأولمبية، مع تعريف الزوار برياضة الرماية وأنواعها المختلفة، وأسس الرماية الآمنة، إلى جانب التعريف بأنشطة وبرامج الاتحاد على المستويين المحلي والدولي.
كما يتيح الجناح تجربة الرماية لزوار المعرض طيلة أيامه، في تجربة فريدة تمنح المشاركين فرصة التعرف على أساسيات الرماية وطرق استعمال الأسلحة الرياضية، بإشراف مدربين متخصصين من الاتحاد، مع تقديم شرح مفصل حول تقنيات وأدوات الرماية ومواصفات كل سلاح.
ويشهد جناح الاتحاد إقبالًا واسعًا من مختلف فئات الزائرين من داخل المملكة وخارجها، حيث عبّر العديد منهم عن سعادتهم الكبيرة بخوض تجربة الرماية، وأبدوا رغبتهم في الانضمام إلى برامج التدريب والتأهيل التي يشرف عليها الاتحاد.
ويواصل الاتحاد السعودي للرماية، من خلال مشاركته، إلى تعزيز التواصل مع الشركاء والجهات الداعمة في مجال الرماية، وتوسيع دائرة الاهتمام بهذه الرياضة الأولمبية ونشر ثقافتها في المجتمع.