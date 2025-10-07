"الاتحاد السعودي للرماية" يتيح تجربة الرماية لزوار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

ويشهد جناح الاتحاد إقبالًا واسعًا من مختلف فئات الزائرين من داخل المملكة وخارجها، حيث عبّر العديد منهم عن سعادتهم الكبيرة بخوض تجربة الرماية، وأبدوا رغبتهم في الانضمام إلى برامج التدريب والتأهيل التي يشرف عليها الاتحاد.