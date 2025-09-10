محليات

وزارة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع شركة تطوير المربع الجديد لتعزيز التعاون في المجال الرياضي

اتفاقية لتبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات وصقل المواهب ضمن مستهدفات رؤية 2030
وقّعت وزارة الرياضة اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في مقر الشركة بالعاصمة الرياض، بهدف تحقيق التعاون والتكامل بين الطرفين في المجال الرياضي.

ومثّل الوزارة في مراسم التوقيع مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، فيما مثّل الشركة الرئيس التنفيذي مايكل دايك.

وتتضمن المذكرة عددًا من البنود المتعلقة بمساهمة وزارة الرياضة في إطلاق مبادرات شركة تطوير المربع الجديد الرياضية، من خلال توفير الخبرات التقنية لإدارة المرافق الرياضية وتنظيم الفعاليات، إلى جانب تسهيل إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، فضلًا عن تطوير برامج تدريبية مخصصة لصقل مواهب الكفاءات المحلية.

ويعكس هذا التعاون البنّاء بين وزارة الرياضة وشركة تطوير المربع الجديد التزام الطرفين بدعم مسيرة تطوير القطاع الرياضي في المملكة، عبر مشاريع ومبادرات نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

