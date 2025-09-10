وزارة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع شركة تطوير المربع الجديد لتعزيز التعاون في المجال الرياضي

وتتضمن المذكرة عددًا من البنود المتعلقة بمساهمة وزارة الرياضة في إطلاق مبادرات شركة تطوير المربع الجديد الرياضية، من خلال توفير الخبرات التقنية لإدارة المرافق الرياضية وتنظيم الفعاليات، إلى جانب تسهيل إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، فضلًا عن تطوير برامج تدريبية مخصصة لصقل مواهب الكفاءات المحلية.