شاهد بالصور.. وصول الفوج الأول من حجاج إيطاليا إلى المدينة المنورة

وصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، أمس، الفوج الأول من حجاج جمهورية إيطاليا، لموسم حج العام الجاري 1444هـ، وذلك ضمن مبادرة منصة "نسك حج" التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة.
واستقبل فرع وزارة الحج والعمرة بالمدينة المنورة الحجاج فور وصولهم، وأُقيم لهم حفل ترحيبي لائق بهم، ثم وُزعت عليهم باقات من الورد، وتمر العجوة، بالإضافة إلى عبوات ماء زمزم.
ويُعد وصول أولى الرحلات الجوية للحجاج المسجلين عبر منصة نسك الإلكترونية، دليلًا أوليًّا على نجاح آلية عمل المنصة ومرونتها، لا سيما أن موسم الحج الحالي يعد استثنائيًّا بعد عودة الأعداد المليونية الموجودة إلى السعودية لأداء المناسك بعد جائحة كورونا، وبعد رفع القيود على العمر، بالإضافة إلى عدم اشتراط المحرَم للمرأة.
وكانت وزارة الحج والعمرة، قد دشنت منصة "نسك حج" قبل 4 أشهر، وذلك في إطار الجهود المبكرة التي تبذلها المملكة؛ لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج للعام الجاري 2023، ورفع جودة الخِدمات المقدمة لهم بهدف إثراء تجربتهم الدينية والثقافية، وتحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
وتتيح منصة نسك لحجاج 67 دولة، من أوروبا والأمريكتين وأستراليا إمكانية التسجيل والحجز والدفع الإلكتروني ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، واختيار حُزم الخِدمات مثل: السكن، والإعاشة، والطيران والإرشاد، والنقل، كما تُقدم المنصّة حُزمة واسعة من الخِدمات والمعلومات للراغبين في أداء حج هذا العام لتمكينهم من أداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، وذلك بـ7 لغات عالمية.