شاهد بالصور.. وصول الفوج الأول من حجاج إيطاليا إلى المدينة المنورة

ويُعد وصول أولى الرحلات الجوية للحجاج المسجلين عبر منصة نسك الإلكترونية، دليلًا أوليًّا على نجاح آلية عمل المنصة ومرونتها، لا سيما أن موسم الحج الحالي يعد استثنائيًّا بعد عودة الأعداد المليونية الموجودة إلى السعودية لأداء المناسك بعد جائحة كورونا، وبعد رفع القيود على العمر، بالإضافة إلى عدم اشتراط المحرَم للمرأة.