على أرض كوريا الجنوبية.. الزي السعودي يُثير إعجاب كشّافي العالم من الجنسين

أكّد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، حرص الجمعية على المشاركة في المخيمات الكشفية على المستويات الإقليمية والعالمية كافة من أجل تنمية قيم المواطنة والسلام لدى الكشّافين من الجنسين، وإبراز دورهم في تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش العالمي، وإبراز دور حكومة خادم الحرمين الشريفين في نشر قيم السلام العالمي بين الشعوب.