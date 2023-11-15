"للعام الخامس على التوالي.. مجموعة القريان الأفضل في مجال إعادة تدوير المعادن"

وبهذه المناسبة تحدث الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عبدالعزيز المؤيد قائلاً: "نحن فخورون بالفوز بهذه الجائزة على مستوى الشرق الأوسط للسنة الخامسة على التوالي، والذي يعكس التزام المجموعة بتنفيذ استراتجيتها المتمثلة في التركيز على النمو في مجال مرافق إعادة التدوير وكذلك الصناعات التدويرية مع الإلتزام بالتميز التشغيلي والتنظيمي ورفع كفاءة التكلفة وذلك من خلال تطبيق احدث تقنيات وأنظمة إدارة العمليات، علماً بأن حجم اعمال المجموعة يتجاوز مليون طن سنوياً من مختلف المعادن يتم معالجتها وإعادة تدويرها لإمداد مختلف المصانع داخل المملكة وخارجها مما يعزز مساهمة المجموعة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات تنمية الناتج المحلي غير النفطي وكذلك رفع مستوى المحتوى المحلي الصناعي مع المساهمة المباشرة ايضاَ في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء من خلال دور المجموعة في خفض استهلاك الطاقة وعمليات الردم والانبعاثات الكربونية".