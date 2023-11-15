"للعام الخامس على التوالي.. مجموعة القريان الأفضل في مجال إعادة تدوير المعادن"

حافظت مجموعة القريان للتجارة والصناعة والمقاولات الرائدة في مجال الصناعات التدويرية في المملكة العربية السعودية على تميّزها بحصولها للعام الخامس على التوالي على جائزة "أفضل شركة إعادة تدوير للمعادن للعام 2023" على مستوى الشرق الأوسط في تأكيد متجدد على التزام المجموعة المستمر بأعلى معايير ومقاييس الصناعات التدويرية والاستدامة.
وتُعدّ الجائزة من أبرز الجوائز في قطاع الصناعات التدويرية، وتُمنح تقديراً للمساهمات المتميّزة في قطاع إعادة التدوير للشركات التي تظهر التزاماً استثنائياً بالابتكار والكفاءة وحماية البيئة. وتأتي الجائزة لتعكس العمل الذي قامت به مجموعة القريان في توسعة طاقتها وإنتشار مرافقها في جميع مناطق المملكة مع التطوير المستمر لتقنيات إعادة التدوير وممارسات الاستدامة، مما ساهم في تحقيق فوائد إقتصادية وصناعية كبيرة مع الإلتزام بمعايير الحفاظ على البيئة، مما رسّخ مكانة المجموعة كرائدة في الصناعات التدويرية.
وبهذه المناسبة تحدث الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عبدالعزيز المؤيد قائلاً: "نحن فخورون بالفوز بهذه الجائزة على مستوى الشرق الأوسط للسنة الخامسة على التوالي، والذي يعكس التزام المجموعة بتنفيذ استراتجيتها المتمثلة في التركيز على النمو في مجال مرافق إعادة التدوير وكذلك الصناعات التدويرية مع الإلتزام بالتميز التشغيلي والتنظيمي ورفع كفاءة التكلفة وذلك من خلال تطبيق احدث تقنيات وأنظمة إدارة العمليات، علماً بأن حجم اعمال المجموعة يتجاوز مليون طن سنوياً من مختلف المعادن يتم معالجتها وإعادة تدويرها لإمداد مختلف المصانع داخل المملكة وخارجها مما يعزز مساهمة المجموعة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات تنمية الناتج المحلي غير النفطي وكذلك رفع مستوى المحتوى المحلي الصناعي مع المساهمة المباشرة ايضاَ في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء من خلال دور المجموعة في خفض استهلاك الطاقة وعمليات الردم والانبعاثات الكربونية".
وأوضح المؤيد بأن المجموعة تعدّ رائدة بفضل منشآتها المتطورة وفريقها المتخصص الملتزم بالممارسات المستدامة. وقد كانت الشركة في طليعة الشركات في إعادة تدوير المعادن، ولعبت دوراً محورياً في تشكيل ملامح قطاع إعادة التدوير في المملكة.
الجدير بالذكر أن مجموعة القريان، تأسست عام 1988، تملك وتشغل أكثر من 20 مرفق لإعادة تدوير المعادن بجميع أصنافها لإمداد مصانعها التي تنتج الحديد والبلاستيك والنحاس بالإضافة الى إمداد السوق المحلي والتصدير الى أكثر من 30 دولة حول العالم.