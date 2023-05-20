بداية من يوم غد.. السعودية تفتح أبوابها لاستقبال أولى رحلات الحجاج

وتستضيف السعوديّةُ هذا العام أكثرَ من مليونَيْ حاج، وقد خصّصت شركاتُ الطيران السعودية أكثرَ من مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن؛ استعدادًا لذلك سيتم نقل الحجاج إلى أكثر من 100 وجهة مجدولة، و14 وجهة موسمية، وسيصلون إلى 6 مطارات داخلية تشمل: جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الطائف، وينبع.