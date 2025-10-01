"رسائل الصخور".. دراسة تكشف أسرار النقوش في صحراء النفود قبل 12 ألف عام

اكتشف فريق دولي من علماء الآثار بجامعة سيدني الأسترالية أكثر من (170) نقشًا صخريًا بالحجم الطبيعي في صحراء النفود الكبير شمال المملكة العربية السعودية، يعود تاريخها إلى 12 ألف عام. وتُصوّر هذه الأعمال الفنية الضخمة، التي تركز في معظمها على الإبل وحيوانات كبيرة أخرى، في مواقع استراتيجية بالقرب من بحيرات موسمية قديمة، مما يشير إلى أنها كانت علامات حيوية لمصادر المياه في المنطقة القاحلة.