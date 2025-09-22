باحث في الأمن الفكري: اليوم الوطني محطة لتعزيز الانتماء وترسيخ الاعتدال

أكد الباحث في مجال الأمن الفكري د. محمد بن علي العبداللطيف أن ذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة تمثل محطة تاريخية مهمة نستحضر فيها جهود القادة منذ عهد الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه - في بناء هذا الكيان الشامخ، كما يجسد معاني التلاحم والوحدة بين القيادة والشعب. منوهاً إلى أهمية استغلال هذه المناسبة في تعزيز مفاهيم الانتماء الوطني في ظل ما يشهده العالم من تحديات فكرية وثقافية، مشيراً إلى أن مسؤولية أهل العلم والاختصاص في تعزيز الأمن الفكري تزداد أهمية، عبر نشر الوعي، وترسيخ الاعتدال، وحماية عقول الناشئة من الانحرافات الفكرية المؤثرة على أمن المجتمع واستقراره.