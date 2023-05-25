"إغاثي الملك" يوزع مساعدات غذائية وإيوائية على 1,492 فردًا من متضرري الزلزال بمحافظة إدلب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1.492 سلة غذائية و1.492 حقيبة نظافة في مدينة حارم بمحافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 1.492 أسرة من متضرري الزلزال.
كما وزع المركز 1000 سلة غذائية للأسر المحتاجة في مديريتي تبن والمضاربة رأس العارة بمحافظة لحج، استفاد منها 4.100 فرد، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي.
وثمّن مستشار محافظ لحج لشؤون المنظمات الدولية عمر الصماتي وقوف المملكة مع الشعب اليمني للتخفيف من أزمته الإنسانية الراهنة، ودعمها له في جميع المجالات.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الظروف المعيشية للأسر اليمنية الأكثر احتياجًا وتوفير المواد الغذائية الأساسية لها.