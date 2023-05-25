"إغاثي الملك" يوزع مساعدات غذائية وإيوائية على 1,492 فردًا من متضرري الزلزال بمحافظة إدلب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1.492 سلة غذائية و1.492 حقيبة نظافة في مدينة حارم بمحافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 1.492 أسرة من متضرري الزلزال.