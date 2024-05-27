الانتهاء من الإغلاق المالي لمشروع الخزن الاستراتيجي المستقل بـ"جعرانة"

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس خالد بن زويد القريشي، إلى أن المشروع هو الأول من نوعه بمشاركة القطاع الخاص، وذلك بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه، فيما سيعمل المشروع بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الأصول (BOOT)، وسيكون التشغيل التجاري له في الربع الأول من عام 2027م.