الانتهاء من الإغلاق المالي لمشروع الخزن الاستراتيجي المستقل بـ"جعرانة"

أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه انتهاء الإغلاق المالي لمشروع الخزن الاستراتيجي المستقل للمياه المحلاة في جعرانة بمكة المكرمة، بسعة تخزينية 2,000,000 متر مكعب، إضافة إلى إنشاء خزن تشغيلي بسعة 500,000 متر مكعب؛ للمساهمة في دعم منظومة التوزيع.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس خالد بن زويد القريشي، إلى أن المشروع هو الأول من نوعه بمشاركة القطاع الخاص، وذلك بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه، فيما سيعمل المشروع بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الأصول (BOOT)، وسيكون التشغيل التجاري له في الربع الأول من عام 2027م.
وأشار "القريشي" إلى أن مدة الاتفاقية 30 عامًا، وسيضخ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال، وسيحقق المشروع وجودًا للمياه المخزنة بنسبة 100%، إضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
يُشار إلى أن المشروع لاقى اهتمام 34 شركة، من بينها 21 شركة سعودية، وتم تأهيل 8 متقدمين منها، واختيار التحالف صاحب العطاء المفضل بعد منافسة جرت بين 3 تحالفات مكونة من 5 شركات محلية و3 عالمية.
والتحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة رؤية العالمية للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وشركة طاقة.
وسيسهم المشروع في تحسين سلاسل إمداد المياه لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة وضيوف الرحمن، ويأتي امتدادًا لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وذلك بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ونقل المياه المستقلة، ومعالجة مياه الصرف الصحي.