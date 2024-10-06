سماء العُلا 2024 تختتم فعالياتها بتجارب ساحرة وإنجاز تاريخي في حماية السماء المظلمة

اختتم مهرجان سماء العُلا 2024 فعالياته يوم السبت الماضي، مسدلًا الستار على نسخة ثالثة تضمنت مجموعة من التجارب والأنشطة التي تكاملت مع روعة الطبيعة الصحراوية للواحة القديمة، وشهد المهرجان إقبالًا غير مسبوق للجماهير من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا على مكانته كأحد أبرز الفعاليات الترفيهية على مستوى المنطقة.
وانطلق المهرجان في 26 سبتمبر، واستمر لمدة عشرة أيام، سلّط خلالها الضوء على مكانة العُلا كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للسياحة الفلكية، ويمثل هذا النوع من السياحة خيارًا مثاليًا للراغبين بمشاهدة الأجرام السماوية والظواهر الكونية، ضمن بيئة مستدامة وسماء صافية تخلو من التلوث الضوئي.
وخلال أيام المهرجان حصلت العلا على إنجاز جديد في المحافظة على البيئة وتراثها وعلاقتها الأزلية بالسماء، حيث تمت تسمية محمية الغراميل ومنارة العلا كأول موقع للسماء المظلمة في المملكة العربية السعودية والخليج، لتسجل العلا التاريخ كرائدة في الحفاظ على سماء ليلية خالية من التلوث الضوئي ومثالية لتأمل النجوم، وتعكس هذه التسمية التزامات العلا طويلة الأمد بالحفاظ على الكنوز الطبيعية للسماء والاحتفال بها، مما يجعل المدينة مركزًا للاكتشافات العلمية والفضائية في السنوات القادمة.
كما تضمّنت فعاليات المهرجان سلسلة من جولات مناطيد الهواء الساخن التي أخذت محبي الطيران والارتفاعات الشاهقة في رحلات خاصة فوق المناظر الطبيعية الخلابة للواحة القديمة، وشملت الفعاليات أيضًا جولات ليلية مميزة لمراقبة النجوم، وجلسات تصوير فلكي، وفرصًا رائعة للاستمتاع بسماء العُلا المذهلة من خلال تجربة "مسار حدائق مداخيل مساءً"، كما قدمت تجربة "رحلة سحرية بين النجوم" فرصة شيقة للتعرف على علم الفلك وتفاصيله الساحرة، بينما حملت تجربة "نزهة تحت النجوم" ضيوف العُلا في رحلة بصرية غامرة تضمنت أروع النكهات الاستثنائية.
واحتفى المهرجان بسماء العُلا المرصعة بالنجوم وتضاريسها الخلابة التي تحتضن تاريخًا بشريًا يمتد لأكثر من 200.000 عام، وذلك عبر تجارب فريدة تأخذ الزوار إلى آفاق جديدة على ارتفاعات تتجاوز آلاف الأقدام.
وللضيوف الذين فاتتهم فرصة حضور مهرجان سماء العُلا هذا العام، يمكنهم الاستمتاع بفعاليات مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء الذي يُقام من 17 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، ويقدم هذا المهرجان فعاليات وأنشطة مصممة بعناية، بما في ذلك ورش عمل بإشراف خبراء متخصصين، وعلاجات شاملة، وتجارب فريدة في مجال العافية، ما يبعث على الاستجمام والاسترخاء وسط محيط طبيعي ينبض بالحياة.