سماء العُلا 2024 تختتم فعالياتها بتجارب ساحرة وإنجاز تاريخي في حماية السماء المظلمة

وللضيوف الذين فاتتهم فرصة حضور مهرجان سماء العُلا هذا العام، يمكنهم الاستمتاع بفعاليات مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء الذي يُقام من 17 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، ويقدم هذا المهرجان فعاليات وأنشطة مصممة بعناية، بما في ذلك ورش عمل بإشراف خبراء متخصصين، وعلاجات شاملة، وتجارب فريدة في مجال العافية، ما يبعث على الاستجمام والاسترخاء وسط محيط طبيعي ينبض بالحياة.