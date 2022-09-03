225 حاولوا العبور للمملكة.. ضبط 14750 مخالفاً لأنظمة الإقامة خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 27 / 1 / 1444هـ؛ الموافق 25 / 8 / 2022م حتى 4 / 2 / 1444هـ؛ الموافق 31 / 8 / 2022م، عن ضبط (14750) مخالفًا، منهم (8684) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4028) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2038) مخالفًا لنظام العمل.