ابتداءً من الأحد المقبل.. توطين مهنة طب الأسنان بـ 35 %

ويشمل القرار جميع المنشآت في القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، ويشترط لاحتساب طبيب الأسنان السعودي في نسبة التوطين أن يكون أجره الشهري المسجّل في التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 7000 ريال سعودي، ولن يتم احتساب طبيب الأسنان السعودي الذي يحصل على أجرٍ أقل من ذلك في نسبة التوطين.