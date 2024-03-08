ابتداءً من الأحد المقبل.. توطين مهنة طب الأسنان بـ 35 %

يدخل، بعد غد الأحد، 10 مارس الجاري، قرار توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 35 % في القطاع الخاص حيز التنفيذ، وذلك لتوفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
ومنحت وزارة الموارد البشرية للمنشآت العاملة في هذا القطاع فترة سماح استمرت لمدة ستة أشهر، بدءًا من 13 سبتمبر من العام الماضي، لضبط أوضاعها وتحقيق نسبة التوطين المطلوبة.
ويشمل القرار جميع المنشآت في القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، ويشترط لاحتساب طبيب الأسنان السعودي في نسبة التوطين أن يكون أجره الشهري المسجّل في التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 7000 ريال سعودي، ولن يتم احتساب طبيب الأسنان السعودي الذي يحصل على أجرٍ أقل من ذلك في نسبة التوطين.
وستستفيد المنشآت في القطاع الخاص من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدّمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز التوظيف السعودي، وتشمل هذه المحفزات دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.