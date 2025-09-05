كفاءات طبية متميزة في جراحة العظام والأنف والأذن والحنجرة تنضم لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة

انضم إلى الكفاءات الطبية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة كلٌّ من الدكتور فراس جميل ولي، استشاري جراحة العظام، والدكتورة زينب بخش، استشارية طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق.
ويُعدّ الدكتور فراس ولي أحد أبرز الأسماء في تخصص جراحة العظام بالمملكة، ومرجعًا في جراحات استبدال الركبة والورك والقدم والكاحل وإعادة بنائها، وذلك نظرًا لخبراته العملية والأكاديمية الكبيرة.
وقد عمل الدكتور "ولي" في عدد من المستشفيات الكندية، منها مستشفى فانكوفر العام Vancouver Hospital، ومستشفى سانت بول St. Paul’s Hospital، ومستشفى مونتريال العام Montreal General Hospital، وسبق أن شغل منصب رئيس لجنة اختبارات بورد الزمالة السعودية لجراحة العظام.
كما حصل على الزمالة الكندية في جراحة العظام من جامعة ماكجيل McGill University الكندية، ودرجة الماجستير في الإدارة الطبية من الجامعة نفسها، إضافةً إلى حصوله على التخصص الدقيق في جراحات استبدال المفاصل وجراحات الكاحل والقدم من جامعة بريتيش كولومبيا University of British Columbia. وتجاوزت خبرته المهنية 15 عامًا، إلى جانب مشاركاته في العديد من المؤتمرات العلمية الإقليمية والدولية.
ويقوم الدكتور "ولي" بتشخيص وعلاج مشاكل مفاصل الركبة والورك، وإصابات الكاحل والقدم، والإصابات الرياضية، إضافة إلى معالجة تشوهات وانحرافات القدم والكاحل باستخدام أحدث الطرق الجراحية مثل جراحات المناظير وإجراءات التدخلات البسيطة Minimally Invasive Surgery، ما يتيح للمرضى سرعة التعافي وتقليل الألم بعد العمليات.
أما الدكتورة زينب بخش فهي حاصلة على البورد الفرنسي من جامعة باريس في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، إضافةً إلى الزمالة الكندية في جراحة الحنجرة ومجرى التنفس من جامعة تورنتو، وتمتلك خبرة واسعة في جراحة الحنجرة والأحبال الصوتية.
وقد عملت في كبرى المستشفيات في مدينة باريس، منها مستشفى European Hospital، ومستشفى Georges Pompidou، ومستشفى Curie Hospital، إضافة إلى مستشفى Saint Michael’s في مدينة تورنتو الكندية. وتشغل حاليًا منصب أستاذ مساعد في جامعة الملك عبدالعزيز بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، واستشارية في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ورئيسة قسم التخاطب والبلع والسمعيات في الجامعة نفسها.
وتطبّق الدكتورة "بخش" أحدث التقنيات الجراحية في مجال الأحبال الصوتية، مثل إجراء العمليات تحت التخدير الموضعي، واستخدام الليزر في إزالة لحميات الأحبال الصوتية بالمناظير، وحقن الفيلر في حالات ضعف أو شلل الأحبال الصوتية. كما تجري جراحات دقيقة للأحبال الصوتية ومجرى التنفس، وتعالج المراحل المبكرة للأورام الخبيثة باستخدام الجراحة المجهرية والليزر، بالإضافة إلى حقن البوتوكس للأحبال الصوتية في حالات الرعاش الصوتي عبر أجهزة تخطيط العضلات.
كما تقوم بفحص الأحبال الصوتية بواسطة منظار الستروبوسكوب المتقدم، الذي يعتمد على مزامنة ومضات ضوئية مع حركة الأحبال الصوتية الدقيقة غير المرئية بالمنظار الاعتيادي، إلى جانب علاج مختلف اضطرابات الصوت، مع اهتمام خاص بالرعاية الطبية والجراحية للصوت المهني.