كفاءات طبية متميزة في جراحة العظام والأنف والأذن والحنجرة تنضم لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة

كما حصل على الزمالة الكندية في جراحة العظام من جامعة ماكجيل McGill University الكندية، ودرجة الماجستير في الإدارة الطبية من الجامعة نفسها، إضافةً إلى حصوله على التخصص الدقيق في جراحات استبدال المفاصل وجراحات الكاحل والقدم من جامعة بريتيش كولومبيا University of British Columbia. وتجاوزت خبرته المهنية 15 عامًا، إلى جانب مشاركاته في العديد من المؤتمرات العلمية الإقليمية والدولية.