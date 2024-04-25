رؤية 2030.. "حافظ": مؤسسات دولية ستأتي لدراسة ثقافة الإصلاحات ونشرها عالمياً

ويرصد "حافظ" أول نتائج الرؤية ويقول: "لكن ولله الحمد بعد مضي أقل من عقد من الزمن، ارتفعت مساهمة الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وذلك نتيجة لنجاح سياسة التنويع الاقتصادي وتفعيل مساهمة العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد، حيث على سبيل المثال لا الحصر، ساهم القطاع السياحي العام الماضي بتحقيق إيرادات بلغت 250 مليار ريال سعودي، وتحقيق القطاع للمستهدف بالرؤية بوصول أعداد السائحين المحليين والأجانب إلى 106 ملايين سائح، متجاوزاً بذلك الهدف المحدد الوصول إليه في عام 2030 وهو 100 مليون سائح، مما استدعى تغيير المستهدف إلى 150 مليون سائح (80 و 70 مليون سائح محلي ودولي على التوالي) بحلول عام 2030".