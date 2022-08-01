انطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال "#خلك_حريص"

ونجحت البنوك السعودية في توفير خدمات رقمية هائلة، ووفرت على عملائها الوقت والجهد في إجراء المعاملات المالية وأتاحت لهم أحدث الخدمات المصرفية بأقل جهد وأسرع وقت. ومع وجود هذا الكم الهائل من التسهيلات الرقمية، حرصت جميع البنوك السعودية على توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات البنكية والحسابات المصرفية عبر عدة تقنيات، أبرزها: خدمة المصادقة الثنائية للحسابات من إدخال كلمة مرور، بالإضافة إلى رمز يتلقاه المستخدم في رسالة نصية.