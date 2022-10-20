"الصحفيين السعوديين" تشارك في المؤتمر الـ14 لاتحاد الصحفيين العرب

وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات من بينها كيفية مواجهة الآثار السلبية على الصحافة العربية والعالمية التي سبّبتها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ودور الاتحاد في الدفاع عن قضايا الصحفيين؛ فضلًا عن استعراض خطة عمل الاتحاد في السنوات القادمة.